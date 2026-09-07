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Pulisic in panchina per tutta la partita, ora lo statunitense è un caso

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C’è un interrogativo in casa Milan su quelle che sono le condizioni di Pulisic, stella del Milan della scorsa stagione e rimasto in panchina per tutto il match contro la Juve.

Christian Pulisic
Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim ha preferito schierare Cissè (autore del gol) e Loftus-Cheek al posto dei due trequartisti titolari, Saelemaekers e Rabiot. Solo panchina per Christian Pulisic che, come detto, arriva da un lungo infortunio.

La partita contro la Lazio darà un nuovo indizio sulla condizione del giocatore e sulle gerarchie rossonere in attacco con il “caso Pulisic” che potrebbe diventare sempre più grande.

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