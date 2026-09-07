Roma, nuovi contatti per Sancho: la strategia giallorossa – CM

Il mercato del club capitolino potrebbe riservare altre grandi sorprese nei prossimi giorni.

Terza vittoria in tre gare di campionato e primo posto in classifica con 9 punti. La Roma non si ferma più e batte in rimonta anche l’Atalanta col punteggio di 2-1 al termine di una gara scoppiettante e ricca di colpi di scena. Ederson illude la Dea, ma negli ultimi minuti i padroni di casa ribaltano il punteggio grazie alle reti messe a segno da Hermoso e da Soulé.

Roma che vuole essere protagonista anche sul mercato: secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusive dalla redazione di Calciomercato.it, il ds D’Amico starebbe pensando di attingere dalla lista degli svincolati per regalare a Gasperini un nuovo esterno d’attacco e avrebbe intenzione di accelerare per Jadon Malik Sancho.

L’idea è quella di offrire all’inglese un ‘contratto a gettone‘, legato al numero di partite effettivamente giocate dall’ex Manchester United: come andrà a finire?