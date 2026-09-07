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Infortunio Dimarco, Inter col fiato sospeso: le ultimissime

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Pessime notizie in casa nerazzurra il giorno dopo la clamorosa rimonta ai danni del Napoli di Allegri. 

L’Inter ribalta il Napoli al termine di una partita pazzesca e vola in testa alla classifica a punteggio pieno, in compagnia della Roma di Gasperini. I nerazzurri vincono per 3-2, ma c’è da registrare una pessima notizia che tiene in apprensione Chivu e i tifosi.

Dimarco esulta dopo un gol con l'Inter
Dimarco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Federico Dimarco, infatti, si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 62 a causa di un fastidio al ginocchio: un vero e proprio campanello d’allarme in vista della super sfida d Champions League contro il Real Madrid, in programma martedì 8 settembre alle 21:00.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma a sostituire Dimarco potrebbe essere alla fine Carlos Augusto che ieri è entrato molto bene in campo nella gara contro il Napoli. 

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