Infortunio Dimarco, Inter col fiato sospeso: le ultimissime

Pessime notizie in casa nerazzurra il giorno dopo la clamorosa rimonta ai danni del Napoli di Allegri.
L’Inter ribalta il Napoli al termine di una partita pazzesca e vola in testa alla classifica a punteggio pieno, in compagnia della Roma di Gasperini. I nerazzurri vincono per 3-2, ma c’è da registrare una pessima notizia che tiene in apprensione Chivu e i tifosi.
Federico Dimarco, infatti, si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 62 a causa di un fastidio al ginocchio: un vero e proprio campanello d’allarme in vista della super sfida d Champions League contro il Real Madrid, in programma martedì 8 settembre alle 21:00.
Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma a sostituire Dimarco potrebbe essere alla fine Carlos Augusto che ieri è entrato molto bene in campo nella gara contro il Napoli.