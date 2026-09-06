Juventus-Milan, Bergomi: “Il fischio sul gol del Milan ci poteva stare”

È terminata 1-1 la partita tra Juventus e Milan valida per il posticipo della terza giornata e Giuseppe Bergomi, dagli studi Sky, ha commentato l’azione che ha portato il Milan al gol del vantaggio.

I rossoneri hanno trovato il gol del momentaneo 0-1 grazie a Cissè che ha sfruttato al meglio un lancio di Chukwueze dopo un recupero di palla da parte di De Winter.

Bergomi ha così commentato l’accaduto: “Credo che De Winter – ha detto a Sky – non tocchi la palla nel contrasto. Non dico che era fallo, ma il fischio in una situazione così poteva starci”.