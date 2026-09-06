Voti Bologna-Sassuolo 2-2, i rossoblu evitano il terzo ko in extremis

Il Bologna agguanta il pareggio nel finale contro il Sassuolo e muove la classifica con un punto che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Aquilani che erano in vantaggio al 90′.
Sassuolo avanti nel primo tempo grazie alla rete di Doig con il Bologna che trova il pari grazie alla rete di Piccoli. Adzic riporta avanti i neroverdi, ma nel finale è Dovbyk a trovare il gol del pareggio.
Andiamo a vedere i voti della sfida del Dall’Ara.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 5,5, Heggem 5, Theate 6, Alhassane 5,5 (46′ Miranda 6,5); Ferguson 6, Pobega 4,5 (46′ Moro 6); Bernardeschi 6 (86′ Mbangula sv), Odgaard 5 (46′ Libra 6), Cambiaghi 6 (66′ Dovbyk 6,5); Piccoli. Allenatore Tedesco.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Cinquegrano 5,5, Idzes 5,5, Leysen 6, Doig 7 (80′ Obrador sv); Adzic 7 (60′ Thorstvedt 6,5), Matic 6,5 (80′ Ghion 5,5), Lipani 6 (60′ Sulemana 5,5); Volpato 6,5 (38′ Berardi 6), Bowie 5,5, Laurienté 5,5. Allenatore Aquilani.
MARCATORI: Doig, Piccoli, Adzic, Dovbyk