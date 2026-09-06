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Voti Bologna-Sassuolo 2-2, i rossoblu evitano il terzo ko in extremis

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Il Bologna agguanta il pareggio nel finale contro il Sassuolo e muove la classifica con un punto che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Aquilani che erano in vantaggio al 90′.

Domenico Tedesco
I voti di Bologna-Sassuolo (ansa foto) – calciomercato.it

Sassuolo avanti nel primo tempo grazie alla rete di Doig con il Bologna che trova il pari grazie alla rete di Piccoli. Adzic riporta avanti i neroverdi, ma nel finale è Dovbyk a trovare il gol del pareggio.

Andiamo a vedere i voti della sfida del Dall’Ara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 5,5, Heggem 5, Theate 6, Alhassane 5,5 (46′ Miranda 6,5); Ferguson 6, Pobega 4,5 (46′ Moro 6); Bernardeschi 6 (86′ Mbangula sv), Odgaard 5 (46′ Libra 6), Cambiaghi 6 (66′ Dovbyk 6,5); Piccoli. Allenatore Tedesco.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Cinquegrano 5,5, Idzes 5,5, Leysen 6, Doig 7 (80′ Obrador sv); Adzic 7 (60′ Thorstvedt 6,5), Matic 6,5 (80′ Ghion 5,5), Lipani 6 (60′ Sulemana 5,5); Volpato 6,5 (38′ Berardi 6), Bowie 5,5, Laurienté 5,5. Allenatore Aquilani.
MARCATORI: Doig, Piccoli, Adzic, Dovbyk

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