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Bomba Woltemade, l’annuncio manda in visibilio i tifosi della Juventus

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L’attaccante della Nazionale tedesca è pronto a esordire con la casacca bianconera. 

Buffon a un evento
Buffon – Calciomercato.it

Si è trasferito alla Juventus con la formula del prestito oneroso senza alcun opzione di riscatto proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato e adesso in tanti si aspettano grandi cose da Nick Woltemade. L’attaccante tedesco ha qualità e tecnica da vendere nonostante i 198 centimetri di altezza e potrebbe tornare molto utile alla causa bianconera.

A scommettere sul calciatore di proprietà del Newcastle è soprattutto Gianluigi Buffon che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mi incuriosisce tantissimo Woltemade. Voglio vedere se con la sua fisicità, i suoi 198 centimetri abbinati a un’ottima tecnica, sarà dominante come mi aspetto. Woltemade come Ibrahimovic? Direi proprio di sì. Nel campionato italiano degli ultimi anni, uno come lui può essere un valore aggiunto“.

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