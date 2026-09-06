Bomba Woltemade, l’annuncio manda in visibilio i tifosi della Juventus

L’attaccante della Nazionale tedesca è pronto a esordire con la casacca bianconera.

Si è trasferito alla Juventus con la formula del prestito oneroso senza alcun opzione di riscatto proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato e adesso in tanti si aspettano grandi cose da Nick Woltemade. L’attaccante tedesco ha qualità e tecnica da vendere nonostante i 198 centimetri di altezza e potrebbe tornare molto utile alla causa bianconera.

A scommettere sul calciatore di proprietà del Newcastle è soprattutto Gianluigi Buffon che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mi incuriosisce tantissimo Woltemade. Voglio vedere se con la sua fisicità, i suoi 198 centimetri abbinati a un’ottima tecnica, sarà dominante come mi aspetto. Woltemade come Ibrahimovic? Direi proprio di sì. Nel campionato italiano degli ultimi anni, uno come lui può essere un valore aggiunto“.