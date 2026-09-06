PAGELLE e TABELLINO Juventus-Milan 1-1: disastro Kolo Muani, Cisse da veterano

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valido per la 3° giornata del campionato di Serie A. Vanno a segno due subentranti: Gatti risponde nel recupero al baby rossonero

La Juventus si salva grazie a Gatti, mossa della disperazione da parte di Spalletti. Milan beffato nel recupero dopo il vantaggio ad opera di Cisse.

Due subentranti protagonisti del big match dell’Allianz Stadium, con Spalletti e Amorim che si dividono la posta in palio. La Juve crea mentre il Milan sornione la sblocca grazie a Cisse, con il baby rossonero abile a ingannare la difesa di casa. I bianconeri però non mollano e nel recupero trovano l’incornata vincente di Gatti, entrato da appena 3 minuti.

Conceicao frizzante e ancora sfortunato. Kolo Muani invece non si sblocca e fa nuovamente cilecca. Nel ‘Diavolo’ ottima prova di De Winter, mentre delude l’altro ex Rabiot.

Le pagelle di Juve-Milan: Gatti salva Spalletti, male l’ex Rabiot

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7 – Stavolta parte un po’ a rilento, ma nel corso dei minuti si accende ed è (come sempre) il più pericoloso della ‘Vecchia Signora’. Impegna più volte Maignan, a inizio ripresa con un missile radente centra il palo. Sfortunato

FLOP: Kolo Muani 4 – Ancora deludente e a secco. Il dato più eclatante è che non calcia mai verso la porta di Maignan, a differenza dei trequartisti bianconeri. Fa il solletico alla difesa milanista, disastroso anche in rifinitura. Le parole di Spalletti non lo hanno finora spronato a sufficienza…

Vicario 6

Kalulu 5,5

Bremer 6,5

Lucumì 6

Celik 5,5 (88′ Gatti 7)

Locatelli 5,5

Douglas Luiz 5,5 (75′ Woltemade 6)

Conceicao 7 (88′ Zhegrova SV)

(88′ Zhegrova SV) Nico Gonzalez 6 (65′ Koopmeiners 6,5)

Alajbegovic 5,5 (65′ Boga 5,5)

Kolo Muani 4

All. Spalletti 6

MILAN

TOP: Cisse 7,5 – Entra e dopo una manciata di minuti spacca la partita. Riceve dall’altro neoentrato Chukwueze, si beve in area Locatelli e con un destro preciso non lascia scampo a Vicario. Secondo centro in campionato e maturità da veterano malgrado la giovane età.

FLOP: Rabiot 4,5 – Avanzato sulla trequarti, non si trova proprio a suo agio… Macchinoso e con poche idee, pasticcia quando deve innescare Ramos. Prova deludente dall’atteso ex della sfida

Maignan 6,5

Gila 6,5 (88′ F. Terracciano SV)

De Winter 7

Pavlovic 6

Moreira 5 (61′ Cisse 7,5 )

) Musah 5,5

Modric 6,5 (82′ Jashari SV)

Estupinan 5,5

Rabiot 4,5 (61′ Chukwueze 6,5)

(61′ Chukwueze 6,5) Saelemaekers 5,5 (61′ Loftus-Cheek 5)

Ramos 5

All. Amorim 6

Arbitro: Mariani 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Milan: Gatti risponde a Cisse

La Juve fa la partita, mentre il Milan fa male in ripartenza. Gatti nel recupero evita ai bianconeri il ko, che sarebbe stato immeritato per quello che si è visto in campo. Amorim si gode la crescita di Cisse, Spalletti invece è sempre alla disperata ricerca del suo bomber (malissimo Kolo Muani)…

JUVENTUS-MILAN 1-1

67′ Cisse (M); 92′ Gatti (J)

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (88′ Gatti); Locatelli, Douglas Luiz (75′ Woltemade); Conceicao (88′ Zhegrova), Nico Gonzalez (65′ Koopmeiners), Alajbegovic (Boga); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (88′ F. Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (Cisse), Musah, Modric (82′ Jashari), Estupinan; Rabiot (61′ Chukwueze), Saelemaekers (61′ Loftus-Cheek); Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Fabbri

Ammoniti: Estupinan (M), De Winter (M), Gatti (J), Cisse (M)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 5′; presenti 41.567 spettatori per il big match dell’Allianz Stadium