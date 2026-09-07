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Real Madrid-Inter, l’ex Mourinho nei guai: emergenza totale

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Lo ‘Special’ incrocia nuovamente i nerazzurri, stavolta in Champions League: 5 assenze tra squalifiche e infortuni, reparto da reinventare

Partita dai mille risvolti quella di martedì sera in Champions League nel catino del ‘Bernabeu’ tra Real Madrid e Inter.

Real-Inter, emergenza per Mourinho
L’ex Mourinho in emergenza (Ansa) – Calciomercato.it

Josè Mourinho è tornato sulla panchina dei ‘Blancos’ e ritrova da avversario i nerazzurri, con il quale ha messo in bacheca uno storico ‘Triplete’ nel 2010. Non è una partita come le altre anche per il blasone tra le due squadre, con lo ‘Special’ alle prese già con le prime grane dal suo ritorno a Madrid.

Real Madrid, Mourinho senza centrocampo: 5 assenze contro l’Inter

Il Real si avvicina all’incrocio con l’Inter con qualche difficoltà dopo il sorprendente ko in campionato con il Betis e per la super emergenza a centrocampo.

Camavinga e Guler
Arda Guler e Camavinga out per squalifica (Ansa) – Calciomercato.it

Mourinho infatti avrà infatti la coperta cortissima in mediana: fuori per squalifica Arda Guler, Bernardo Silva e Camavinga, ai quali si aggiungono gli infortunati Tchouameni e Pitarch. L’unico centrocampista di ruolo disponibile sarà Valverde, mentre per l’altro posto in mezzo al campo ‘Mou’ dovrà inventarsi qualcosa.

Possibile l’arretramento a centrocampo insieme all’uruguaiano di Bellingham, o l’avanzamento di Huijsen e Alexander-Arnold. Nell’Inter invece è a rischio Dimarco per una lieve distorsione al ginocchio.

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