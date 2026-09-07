Fiorentina, scelto il sostituto di Grosso: affare fatto

La società viola volta immediatamente pagina dopo le tre sconfitte di fila rimediate nei primi tre turni di campionato.
La Fiorentina volta subito pagina. Dopo il ko interno contro il Torino, il terzo di fila nelle prime tre giornate di campionato, la società viola ha infatti deciso di esonerare Fabio Grosso e di affidare la guida tecnica della prima squadra a un nuovo allenatore.
Secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’, sarebbe ormai tutto fatto per il ritorno in Toscana di Paolo Vanoli che aveva già allenato i viola l’anno scorso centrando la salvezza proprio nelle ultimissime giornate.
Vanoli dirigerà oggi il primo allenamento e inizierà a preparare la delicata trasferta sul campo del Venezia, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma venerdì 11 settembre alle ore 20,45.