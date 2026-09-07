Scatta l’allarme Locatelli alla Juventus: ginocchio KO per il capitano | CM

Il centrocampista bianconero è uscito acciaccato dal big match contro il Milan: gli esami strumentali chiariranno l’infortunio al ginocchio destro

Primo pareggio stagionale per la Juventus, che nei minuti finali evita la sconfitta grazie al neoentrato Gatti nel big match contro il Milan.

Spalletti tira un sospiro di sollievo, anche se l’emergenza infortuni continua in casa bianconera. All’indomani della sfida con il ‘Diavolo’ è scattato infatti l’allarme per Manuel Locatelli, alle prese con un problema nella parte esterna del ginocchio destro.

Come appreso da Calciomercato.it, il capitano della Juve sarà sottoposto ad esami strumentali al J-Medical nelle prossime ore per chiarire l’entità dell’infortunio.

Juventus, infortunio ed esami per Locatelli dopo Il Milan

Luciano Spalletti incrocia le dita e si augura che la situazione di Locatelli non sia più grave del previsto.

⚠️ #Juventus – Allarme #Locatelli: il capitano bianconero sarà sottoposto ad esami strumentali nelle prossime ore dopo il problema al ginocchio accusato nella sfida con il Milan Mentre #Cambiaso, #McKennie e #Sarr hanno proseguito nel lavoro differenziato 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/cO10IerLZ7 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 7, 2026

L’allenatore della Juventus in mediana dovrà già rinunciare per il resto dell’anno a Thuram, mentre il nuovo acquisto Sarr non è ancora nelle migliori condizioni. L’ivoriano oggi ha lavorato ancora a parte insieme agli altri infortunati Cambiaso e McKennie, con Spalletti che spera di averli tutti a disposizione nella trasferta di domenica sul campo del Sassuolo.

Tornando a Locatelli, il capitano bianconero stava per uscire ieri sera nel corso della ripresa del match contro il Milan, ma poi ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al termine della gara. Adesso si attendono gli accertamenti al J-Medical per fare chiarezza sulle sue condizioni.