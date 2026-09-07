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Juve, Kolo Muani ora è un caso: l’annuncio

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L’attaccante francese stecca anche contro il Milan: ora Luciana Spalletti inizia a temere il peggio per il futuro.

Juventus, le parole di Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus pareggia in extremis contro il Milan ed evita una dolorosa sconfitta. Cisse regala il vantaggio ai rossoneri, prima della rete messa a segno di testa da Gatti su assist di Koopmeiners. A finire sul banco degli imputati è ancora una volta Kolo Muani, autore di una prestazione opaca e priva di sussulti.

Ecco quanto ammesso da Alessandro Costacurta sul conto del francese al Club a ‘Sky Sport’ :”Kolo Muani? Ci sono attaccanti che vanno piatti a ricevere il pallone. Quando difendevo, mi creavano molti problemi gli attaccanti che si mettevano di profilo, perché mi tenevano lontano e non potevo intervenire. Kolo Muani non è bravo a fare questo, ci va piatto…“.

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