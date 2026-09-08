Milan, è ufficiale: ceduto Hodzic a titolo definitivo

Demirel Hodzic saluta il Milan a titolo definitivo e si trasferisce in Croazia, precisamente al Nogometni klub Istra 1961.

Procede l’opera di sfoltimento della rosa da parte del Milan che continua a salutare i calciatori che non rientrano nei piani di Amorim e del Milan Futuro. Dopo due anni passati nella seconda squadra rossonera, Hodzic ha salutato i rossoneri e proseguirà la sua carriera in Croazia.

Di seguito il comunicato ufficiale comparso sul sito del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Nogometni klub Istra 1961. Il Club ringrazia Demirel per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.