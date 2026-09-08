Vanoli ribalta la Fiorentina, pronto al rilancio di tre calciatori

Paolo Vanoli è di nuovo l’allenatore della Fiorentina con il tecnico che prende il posto di Fabio Grosso, esonerato dal club dopo tre sconfitte in tre giornate.
Nuova avventura per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina che è sta già studiando le mosse tattiche da apportare alla formazione dopo i tre ko consecutivi ad inizio campionato.
Il tecnico potrebbe rilanciare tre calciatori rispetto a questo inizio di campionato: Fagioli, Dodò e Ranieri. Il primo diventerà centrale e non un calciatore in ballottaggio con Oulai. Dodò tornerà titolare sulla fascia destra, mentre Ranieri dovrebbe ritrovare il posto da titolare con Viery che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.