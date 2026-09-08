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Vanoli ribalta la Fiorentina, pronto al rilancio di tre calciatori

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Paolo Vanoli è di nuovo l’allenatore della Fiorentina con il tecnico che prende il posto di Fabio Grosso, esonerato dal club dopo tre sconfitte in tre giornate.

Vanoli
Vanoli cambia la Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it

Nuova avventura per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina che è sta già studiando le mosse tattiche da apportare alla formazione dopo i tre ko consecutivi ad inizio campionato.

Il tecnico potrebbe rilanciare tre calciatori rispetto a questo inizio di campionato: Fagioli, Dodò e Ranieri. Il primo diventerà centrale e non un calciatore in ballottaggio con Oulai. Dodò tornerà titolare sulla fascia destra, mentre Ranieri dovrebbe ritrovare il posto da titolare con Viery che potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.

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