Real Madrid-Inter probabili formazioni: novità in attacco

Cresce l’attesa in vista della super sfida di questa sera, valida per la prima giornata di Champions League.
Dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro il Napoli, l’Inter fa il suo esordio in Champions League nel match da brividi contro il Real Madrid, in programma questa sera alle ore 21:00.
Solito 4-2-3-1 per Mourinho che lancia Diomandé, Brahim Diaz e Vinicius alle spalle di Mbappé. Dall’altra parte, Chivu rilancia dal 1′ Thuram accanto a Lautaro Martinez, mentre Pio Esposito si accomoda almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomandé, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Chivu.