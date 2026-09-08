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James Rodriguez all’Avellino: super colpo in arrivo per Nesta

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James Rodriguez potrebbe arrivare in Italia a stretto giro di posta con il colombiano che è finito nel mirino dell’Avellino, pronto a chiudere un importante colpo per la sua rosa.

James Rodriguez
James Rodriguez vicino all’Avellino (Ansa Foto) – calciomercato.it

La trattativa tra gli irpini e il trequartista ex Real Madrid è ben avviata con il calciatore che avrebbe già parlato con Alessandro Nesta del suo possibile inserimento nella rosa.

Il contratto proposto dall’Avellino prevede un accordo fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione della squadra campana in Serie A. La volontà di James Rodriguez sembra essere quella di proseguire la carriera in Europa, rifiutando già delle proposte dall’Arabia Saudita.

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