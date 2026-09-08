L’Inter vuole fare in fretta: due rinnovi nel mirino

L’Inter è concentrata sulla partita di Champions League contro il Real Madrid, ma in casa nerazzurra si lavora anche a quelli che potrebbero essere i rinnovi di contratto di due stelle a disposizione di Chivu.

In cima alla lista degli appuntamenti di Giuseppe Marotta e Dario Baccin c’è quello con l’entourage di Federico Dimarco, in scadenza di contratto nel giugno del 2028 e seguito durante la scorsa estate dal Barcellona. La volontà dell’Inter è quella di prolungare fino al giugno del 2031.

Oltre all’esterno sinistro verranno presi contatti a breve anche con l’entourage di Calhanoglu per provare a prolungare almeno di un paio di anni il contratto in scadenza nel giugno del 2027.