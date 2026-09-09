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Allegri ribalta il Napoli: 3 cambi per la super sfida con l’Arsenal

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Clamorose novità in casa azzurra alla vigilia della gara contro i campioni in carica della Premier League, le ultimissime. 

Delusione e rabbia la fanno ancora da padrone a Napoli dopo la clamorosa rimonta subita dall’Inter nel big match della terza giornata di campionato. Adesso, però, comincia la Champions League e bisogna voltare immediatamente pagina.

De Bruyne
De Bruyne (ANSA) Calciomercato

Max Allegri pensa a tre novità di formazione per l’esordio contro l’Arsenal: l’allenatore azzurro – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe infatti deciso di rilanciare sulla sinistra Olivera al posto di Spinazzola, in mezzo al campo Kevin De Bruyne in sostituzione di Vergara e in attacco Lang al posto di Alisson Santos.

Gli azzurri non possono più sbagliare dopo le due sconfitte di fila contro Como e Inter, Allegri lo sa benissimo e cambia gli uomini per invertire la rotta.

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