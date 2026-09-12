Juve, sfuma un altro acquisto: indosserà la maglia del Santos

Pessime norizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Sembrava uno dei principali indiziati a rinforzare la fascia sinistra della Juventus anche per il grande feeling con Spalletti, ma alla fine Emerson Palmieri è rimasto all’Olympique Marsiglia. E adesso arrivano aggiornamenti importanti proprio sul futuro del laterale della Nazionale italiana.

Emerson Palmieri, che ha un contratto con il Marsiglia fino al 30 giugno 2027, potrebbe clamorosamente tornare al Santos e avrebbe addirittura accettato di firmare un precontratto proprio con la compagine brasiliana.

Una vera mazzata per la Juventus che, a questo punto, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare le corsie a disposizione di Spalletti.