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Juve, sfuma un altro acquisto: indosserà la maglia del Santos

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Pessime norizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Sembrava uno dei principali indiziati a rinforzare la fascia sinistra della Juventus anche per il grande feeling con Spalletti, ma alla fine Emerson Palmieri è rimasto all’Olympique Marsiglia. E adesso arrivano aggiornamenti importanti proprio sul futuro del laterale della Nazionale italiana.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Emerson Palmieri, che ha un contratto con il Marsiglia fino al 30 giugno 2027, potrebbe clamorosamente tornare al Santos e avrebbe addirittura accettato di firmare un precontratto proprio con la compagine brasiliana.

Una vera mazzata per la Juventus che, a questo punto, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare le corsie a disposizione di Spalletti.

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