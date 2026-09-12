Lazio-Milan, le ultimissime: la decisione su Gila e Rabiot

Cresce l’attesa per la gara di oggi in programma alle ore 18:00, ecco le probabili formazioni.

Lazio e Milan si affrontano oggi nel big match della quarta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gattuso ha vinto le prime tre gare ed è prima in compagnia di Inter e Roma, mentre i rossoneri sono reduce dal pareggio sul campo della Juve e inseguono a quota 7.

Lazio in campo col solito 4-3-3 e con Isaksen, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Dall’altra parte, Gila partirà titolare dopo i problemi fisici accusati nel finale della gara con la Juve, al pari di Rabiot che agirà con Cisse alle spalle di Goncalo Ramos. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO: Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim