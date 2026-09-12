Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Lazio-Milan, le ultimissime: la decisione su Gila e Rabiot

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Cresce l’attesa per la gara di oggi in programma alle ore 18:00, ecco le probabili formazioni. 

Lazio e Milan si affrontano oggi nel big match della quarta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gattuso ha vinto le prime tre gare ed è prima in compagnia di Inter e Roma, mentre i rossoneri sono reduce dal pareggio sul campo della Juve e inseguono a quota 7.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lazio in campo col solito 4-3-3 e con Isaksen, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Dall’altra parte, Gila partirà titolare dopo i problemi fisici accusati nel finale della gara con la Juve, al pari di Rabiot che agirà con Cisse alle spalle di Goncalo Ramos. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO: Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 325 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4044

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU