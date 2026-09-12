Juventus, Spalletti sorride a metà: Sarr in gruppo, due titolari verso il forfait

Il nuovo acquisto si è allenato per la prima volta insieme al resto del gruppo in vista della trasferta di domenica contro il Sassuolo

Luciano Spalletti sorride a metà in vista della trasferta sul campo del Sassuolo, in programma domenica sera al ‘Mapei Stadium’.

Le buone notizie per il tecnico della Juventus arrivano da Sarr, che oggi per la prima volta ha svolto l’intero allenamento insieme al resto del gruppo. Il centrocampista ivoriano è un po’ indietro di condizione dopo l’arrivo dal Tottenham e nei giorni scorsi aveva seguito un programma personalizzato alla Continassa.

Juventus, Cambiaso e McKennie rischiano di saltare anche il Sassuolo

Sarr viaggia quindi verso la prima convocazione, ma difficilmente sarà in campo da titolare: spazio alla coppia Douglas Luiz-Koopmeiners in mediana.

A differenza dell’ex Tottenham, Cambiaso e McKennie hanno proseguito invece nel lavoro differenziato. Domani sarà decisiva la rifinitura prima della partenza per Reggio Emilia, ma a questo punto diventa complicato un eventuale recupero sia del nazionale italiano che del jolly statunitense.

Restano ai box i lungodegenti Yildiz, Thuram, Ekhator, Cabal, Boga oltre a capitan Locatelli, mentre nel reparto offensivo Kolo Muani sarà riconfermato con Woltemade pronto a subentrare dalla panchina.