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Kaio Jorge può finire al Bayern Monaco, quanto incassa la Juventus

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L’attaccante brasiliano classe 2002 continua a regalare spettacolo con la casacca del Cruzeiro.

Calciomercato Juventus, rispunta Kaio Jorge
Kaio Jorge (foto Ansa) – Calciomercato.it

Il 2 agosto 2021 si trasferiva alla Juventus ad appena 19 anni, ma Kaio Jorge Pinto Ramos, noto semplicemente come Kaio Jorge, non ha lasciato grandi tracce a Torino e il 5 giugno 2024 ha fatto ritorno in patria, più precisamente al Cruzeiro.

Adesso per Kaio Jorge potrebbe tornare in Europa. Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista Ekrem Konur su ‘Fussball.news’, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato al cartellino del calciatore originario di Olinda e avrebbe già inviato alcuni emissari in Brasile per seguirlo da vicino.

Il Cruzeiro valuta Kaio Jorge tra i 40 e i 45 milioni di euro, con la Juve che attende aggiornamenti importanti in tal senso visto che conserva il 30% sulla futura rivendita. Carnevali, dunque, potrebbe avere a disposizione un tesoretto del tutto inaspettato.

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