Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Il Parma si inserisce nella corsa a Icardi, nuova ipotesi in Serie A

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Finito nel mirino di diverse squadre, tra cui l’Olympiacos, Mauro Icardi sta valutando le opzioni per il suo futuro. 

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe finire al Parma, squadra emiliana fortemente interessata al cartellino della punta argentina.

Classe 1993, Icardi è libero da contratto dopo la fine della sua avventura al Galatasaray e vorrebbe proseguire la sua carriera in Europa. Il Parma, a corto di attaccanti, starebbe valutando il suo acquisto per rinforzare il reparto avanzato alla corte di Cuesta.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 311 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3875

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU