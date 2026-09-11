Il Parma si inserisce nella corsa a Icardi, nuova ipotesi in Serie A

Finito nel mirino di diverse squadre, tra cui l’Olympiacos, Mauro Icardi sta valutando le opzioni per il suo futuro.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe finire al Parma, squadra emiliana fortemente interessata al cartellino della punta argentina.

Classe 1993, Icardi è libero da contratto dopo la fine della sua avventura al Galatasaray e vorrebbe proseguire la sua carriera in Europa. Il Parma, a corto di attaccanti, starebbe valutando il suo acquisto per rinforzare il reparto avanzato alla corte di Cuesta.