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Infortunio Meret: le condizioni, quante partite salta

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Alex Meret ha dovuto abbandonare il campo di gioco alla fine del primo tempo di Napoli-Arsenal per via di un infortunio.

Alex Meret
Infortunio Meret, le condizioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portiere ha sostenuto gli esami del caso e dovrà restare fuori dai campi di gioco per più di qualche partita con Milinkovic-Savic che sarà titolare.

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni di Meret e Alisson: “Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro”.

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