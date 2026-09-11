Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Napoli, Allegri perde pezzi: doppia tegola in queste ore

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Altra pessima notizia in casa azzurra dopo il ko interno contro l’Arsenal in Champions League. 

Calciomercato Inter e Juve, duello per Meret
Alex Meret (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Piove sul bagnato in casa Napoli dopo la sconfitta contro l’Arsenal nella prima giornata di Champions League. Il tecnico Allegri, infatti, dovrà rinunciare per diverse settimane a due degli uomini più importanti della sua rosa.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club partenopeo: “Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro“.

Il portiere del Napoli potrebbe tornare in campo a fine settembre, mentre per l’attaccante brasiliano lo stop sarà di almeno un mese.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 308 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3859

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU