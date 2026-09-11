Napoli, Allegri perde pezzi: doppia tegola in queste ore

Altra pessima notizia in casa azzurra dopo il ko interno contro l’Arsenal in Champions League.

Piove sul bagnato in casa Napoli dopo la sconfitta contro l’Arsenal nella prima giornata di Champions League. Il tecnico Allegri, infatti, dovrà rinunciare per diverse settimane a due degli uomini più importanti della sua rosa.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club partenopeo: “Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro“.

Il portiere del Napoli potrebbe tornare in campo a fine settembre, mentre per l’attaccante brasiliano lo stop sarà di almeno un mese.