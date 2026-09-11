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Niente Juventus: arriva la firma con il Palermo di Inzaghi

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Il club rosanero, corazzata della Serie B, va a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Sbarca da svincolato in Sicilia: tutti i dettagli

Colpo a sorpresa del Palermo, che nelle ultime ore ha chiuso per l’arrivo in rosanero di Luca Mazzitelli. 

Palermo, Mazzitelli per Inzaghi
Mazzitelli alla corte di Inzaghi (Ansa) – Calciomercato.it

Il club rosanero attinge dal mercato degli svincolati e si assicura l’ex centrocampista del Como, che nella scorsa stagione ha vestito con la formula del prestito la maglia del Cagliari.

Mazzitelli nelle scorse ore ha svolto le visite mediche per il Palermo e firmato un contratto biennale fino al 2028 con la società siciliana.

Palermo, colpo dagli svincolati: ecco Mazzitelli

Un rinforzo di spessore ed esperienza per Filippo Inzaghi, che va a completare ulteriormente la rosa della corazzata del campionato di Serie B.

Le pagelle di Cagliari-Juventus
Luca Mazzitelli, ex Cagliari (Ansa) – Calciomercato.it

Il Palermo è la principale candidata per la promozione in A e nelle prime tre giornate è a punteggio pieno in classifica, oltre ad aver raggiunto gli ottavi di Coppa Italia. Nell’ultimo match con la Sampdoria i rosanero hanno perso per infortunio dei tasselli importanti come Hernani e Strefezza, con la dirigenza che è corsa subito ai ripari con l’ingaggio di Mazzitelli.

Il centrocampista classe ’95 era stato accostato anche alla Juventus negli ultimi giorni dopo l’operazione al ginocchio e il lungo stop di capitan Locatelli, ma i bianconeri non hanno mai preso seriamente in considerazione l’ingaggio dell’ex Como e Cagliari.

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