Caos Argentina, colpo di scena Lautaro Martinez: la decisione fa felice l’Inter

Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano l’attaccante nerazzurro e il futuro, cosa sta succedendo.

Colpo di scena in casa Inter per quel che riguarda Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, è stato pre-convocato dal commissario tecnico Scaloni per le prossime tre gare amichevoli con Burkina Faso, Bolivia e Benin ma potrebbe saltare gli impegni con la Nazionale e rimanere a Milano.

Ma cosa c’è dietro questa clamorosa decisione? Lautaro e i suoi compagni di Nazionale sarebbero ancora in attesa del pagamento di alcuni importanti premi in denaro dopo la finale del Mondiale persa con la Spagna e – secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – proprio alcuni dirigenti della Federcalcio argentina starebbero pensando di concedere un po’ di riposo ai calciatori come segnale di pace in un momento così delicato. Una splendida notizia per Chivu che, dunque, potrebbe avere a disposizione il suo uomo migliore anche durante la sosta per le Nazionali.