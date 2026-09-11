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Blitz improvviso, si chiude per l’arrivo di Brozovic a zero

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Il centrocampista croato è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Nassr.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse della Juventus per Marcelo Brozovic e della possibilità di un suo ritorno in Italia, ma quasi sicuramente il futuro del centrocampista croato classe ’92 sarà targato Qatar.

Marcelo Brozovic
Brozovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex Inter, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al Nassr, sarebbe infatti vicinissimo alla firma con l’Al Sadd: secondo quanto riferito da ‘Winwin’, le parti starebbero discutendo gli aspetti economici dell’operazione e la fumata bianca sarebbe ormai dietro l’angolo.

Niente da fare, dunque, per la Juventus che dovrà organizzarsi diversamente per ovviare all’emergenza infortuni di questi giorni. Brozovic, invece, è pronto a tornare immediatamente in pista e a dimostrare tutto il suo valore a 33 anni suonati.

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