È ufficiale, colpo James Rodriguez: firma per un anno

Tutto fatto per il 35enne svincolato della nazionale colombiana, ecco tutti i dettagli.
Svanisce definitivamente il sogno dell’Avellino di tesserare James David Rodríguez Rubio, 35enne svincolato della nazionale colombiana. L’ex Bayern Monaco e Real Madrid, infatti, ha deciso di tornare a giocare in patria.
James Rodriguez indosserà la casacca dell’Atletico Nacional di Medellin, che ha da poco annunciato ufficialmente il suo ingaggio con un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027. L’Avellino ci aveva provato in tutti i modi a convincerlo a disputare la prossima Serie B con una proposta di un anno più opzione di un’altra stagione in caso di promozione in Serie A, ma alla fine James ha deciso di fare ritorno in Colombia.
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