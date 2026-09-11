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Roberto Mancini pronto a convocare Doumbia: lo ha visto allo stadio

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Roberto Mancini è pronto a convocare un nuovo calciatore nella nazionale italiana con Issa Doumbia dello Sporting che farà parte dei giocatori che dovranno affrontare le partite di Nations League.

Roberto Mancini
Doumbia sarà convocato da Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Centrocampista dello Sporting, è stato seguito da Roberto Mancini allo stadio in occasione della partita contro il Galatasaray vinta dai portoghesi per 3-1.

Uscito dal campo nel finale di partita, Doumbia ha offerto di nuovo un’ottima prestazione, diventando sempre più un beniamino della propria tifoseria. La convocazione del classe 2003 appare ormai certa con Doumbia che ha dimostrato di reggere anche la pressione di partite a livello internazionale.

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