Icardi vicino alla firma con l’Olympiacos, ad un passo il ritorno in campo

Mauro Icardi è pronto a tornare in campo dopo la fine del suo contratto con il Galatasaray con l’ex attaccante dell’Inter che piace all’Olympiacos.

Il club greco, stando a quanto riportato da Radio Punto 1400, sarebbe finito nel mirino del club greco, pronto ad affrontare il Milan durante il gruppo di Europa League.

Al momento Icardi è svincolato e potrebbe firmare con il club greco per continuare a disputare le coppe europee e cercare di essere ancora protagonista. In Italia si era interessata a lui la Lazio senza però riuscire a trovare un accordo per riportarlo in Serie A.