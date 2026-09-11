Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Icardi vicino alla firma con l’Olympiacos, ad un passo il ritorno in campo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Mauro Icardi è pronto a tornare in campo dopo la fine del suo contratto con il Galatasaray con l’ex attaccante dell’Inter che piace all’Olympiacos.

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club greco, stando a quanto riportato da Radio Punto 1400, sarebbe finito nel mirino del club greco, pronto ad affrontare il Milan durante il gruppo di Europa League.

Al momento Icardi è svincolato e potrebbe firmare con il club greco per continuare a disputare le coppe europee e cercare di essere ancora protagonista. In Italia si era interessata a lui la Lazio senza però riuscire a trovare un accordo per riportarlo in Serie A.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 299 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3841

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU