Chiesa verso il ritorno in Serie A, Liverpool pronto a dare l’ok al prestito

Federico Chiesa va verso il ritorno in Serie A in vista della seconda parte di stagione con l’attaccante esterno che è finito nel mirino di diverse squadre.

Sembra essere sempre più probabile il ritorno di Federico Chiesa in Italia con l’esterno offensivo che potrebbe salutare il Liverpool a gennaio in prestito con i Reds pronti a dare l’ok alla partenza del classe 1997 per provare a rivalutare il cartellino dell’ex Juventus.

In Italia sono diverse le squadre che hanno preso informazioni durante le scorse settimane con Bologna, Atalanta, Roma e Inter che potrebbero tornare sulle sue tracce per la seconda parte di campionato. Cristian Chivu, infatti, è alla ricerca di un giocatore che abbia le caratteristiche dell’ex Juventus e Fiorentina per avere un’alternativa tattica.