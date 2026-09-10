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Milan, idea Milenkovic come alternativa a Gonçalo Inacio | CM

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Il Milan valuta Nikola Milenkovic per la propria difesa in vista della seconda parte di stagione nel caso in cui lo Sporting non dovesse scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro per Gonçalo Inacio.

Nikola Milenkovic
Milenkovic nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un difensore che piace alla dirigenza e a Ruben Amorim è Nikola Milenkovic, centrale del Nottingham Forest ed ex Fiorentina che conosce molto bene il nostro campionato.

Classe 1997, Milenkovic è in grado di giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro e la sua valutazione si aggira attorno ai 28 milioni di euro. Una somma più abbordabile rispetto ai 40 milioni che lo Sporting chiede per Gonçalo Inacio, pupillo di Ruben Amorim.

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