Milan, addio inaspettato: c’è l’annuncio ufficiale

Colpo di scena in casa rossonera in queste ore, l’ultimo annuncio coglie tutti di sorpresa.

Si è chiusa dopo una sola stagione l’avventura in Italia di Christopher Nkunku, che in estate ha salutato il Milan per fare ritorno al Lipsia. L’attaccante francese ha deluso le aspettative e ora torna a parlare di quanto accaduto proprio nelle ultime settimane.

Ecco quanto ammesso da Nkunku in conferenza alla vigilia della sfida di Champions League con il Como: “Addio al Milan? È una scelta da rispettare, ma neanche io ho capito perché si sono comportati così. Sono rimasto davvero molto sorpreso. In ogni caso, gli auguro una buona stagione“.

Ora Nkunku punta a ripartire immediatamente e a mostrare tutto il suo valore al Lipsia, dove ha già avuto modo di mettersi in mostra dal 2019 al 2023 con 47 reti messe a segno in 119 apparizioni ufficiali.