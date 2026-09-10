Inter, pronto un rinforzo a zero dalla Premier League: di chi si tratta

I nerazzurri continuano a monitorare con grande attenzione il mercato, ecco l’ultimissima idea.

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, l’Inter è tornata al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro l’Udinese, in programma lunedì sera e valevole per la quarta giornata di Serie A.

La dirigenza nerazzurra, però, monitora con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni. L’ultima porta direttamente in Inghilterra e più precisamente in casa Fulham dove gioca Calvin Bassey Ughelumba, difensore nigeriano classe ’99.

Bassey ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027 e non ha ancora rinnovato. A Milano lo sanno e sono peonto a farsi sotto per mettere a segno quello che sarebbe un super colpo a parametro zero.