Inter-Juve, duello di mercato per Samuele Inacio: le ultime

L’attaccante italiano del Borussia Dortmund è finito nel mirino delle due storiche rivali, ecco cosa sta succedendo.

Si chiama Samuele Inacio, ha appena 18 anni (classe 2008) ed è già uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Il figlio dell’ex attaccante Inàcio Pia nel 2024 ha detto addio all’Atalanta per trasferirsi in Germania e più precisamente al Borussia Dortmund, ma presto potrebbe tornare in Italia.

A rilanciare la clamoeosa indiscrezione di mercato è l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino proprio il giovanissimo centravanti italiano e sarebbero pronte a duellare per il suo cartellino

Sarà difficile convincere il Borussia Dortmund a liberarlo, ma il cambio di procura nell’entourage avrebbe riavvicinato Samuele Inacio alla Serie A.