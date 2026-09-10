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Inter-Juve, duello di mercato per Samuele Inacio: le ultime

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L’attaccante italiano del Borussia Dortmund è finito nel mirino delle due storiche rivali, ecco cosa sta succedendo. 

Si chiama Samuele Inacio, ha appena 18 anni (classe 2008) ed è già uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Il figlio dell’ex attaccante Inàcio Pia nel 2024 ha detto addio all’Atalanta per trasferirsi in Germania e più precisamente al Borussia Dortmund, ma presto potrebbe tornare in Italia.

Samuele Inacio
Samuele Inacio (Ansa Foto) – calciomercato.it

A rilanciare la clamoeosa indiscrezione di mercato è l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino proprio il giovanissimo centravanti italiano e sarebbero pronte a duellare per il suo cartellino

Sarà difficile convincere il Borussia Dortmund a liberarlo, ma il cambio di procura nell’entourage avrebbe riavvicinato Samuele Inacio alla Serie A.

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