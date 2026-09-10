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Panchina a rischio per Inzaghi: i tifosi invocano l’esonero

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Momento complicato all’Al-Hilal per Simone Inzaghi dopo l’ultima sconfitta per 0-2 contro il Neom Sports Club con i tifosi che non hanno perdonato il ko all’ex allenatore dell’Inter.

Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal
Simone Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Alla fine della partita persa dalla sua squadra, Simone Inzaghi è stato sommerso dai fischi con alcuni tifosi che ne hanno chiesto l’esonero anche sui social utilizzando l’hastag #Inzaghiout.

Momento non semplice per il tecnico piacentino che è chiamato immediatamente ad invertire la rotta per tenere salda la sua panchina anche se, al momento, dal club non arrivano notizie inerenti un possibile esonero dell’ex Lazio e Inter dal ruolo di primo allenatore della squadra.

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