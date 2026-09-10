Dalla corte della Juve al rinnovo: l’Inter blinda il suo jolly | CM

Il club nerazzurro si tiene stretto uno dei tasselli più preziosi dello scacchiere di Chivu. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Ha risposto presente ed è stato tra i migliori in campo dell’Inter nel catino del ‘Santiago Bernabeu’.

Carlos Augusto ha rimpiazzato nel migliore dei modi sulla sinistra il titolarissimo (e infortunato) Dimarco, spaventando il Real Madrid dell’ex Mourinho alla prima stagionale in Champions League. Il brasiliano ha siglato la rete che nel finale ha ridato speranza ai nerazzurri, nel match che aveva segnato anche il suo esordio stagionale dal primo minuto.

L’ex Monza non ha tradito le attese di Chivu, dimostrando ancora una volta la sua affidabilità quando viene chiamato in causa dal tecnico rumeno.

L’Inter si tiene stretta Carlos Augusto: le ultime sul prolungamento di contratto

Sia dall’inizio che a gara in corso, Carlos Augusto è sempre una garanzia di rendimento per l’Inter. Praticamente un titolare aggiunto per Chivu, considerando anche la sua duttilità in campo.

Un jolly preziosissimo che può ricoprire più ruoli tra centrocampo e difesa, visto che in diverse circostanze è stato utilizzato anche come braccetto. Non solo quindi un semplice vice Dimarco o Bastoni, con la dirigenza di Viale della Liberazione che in estate non ha preso in considerazione una possibile partenza del brasiliano malgrado la corte di Juventus, Roma, Atalanta e di alcuni club di Premier League.

Naturale quindi la volontà di blindarlo all’Inter, con il nuovo Ds Baccin che presto incrocerà l’entourage del giocatore per trovare l’accordo sul rinnovo di contratto come appreso da Calciomercato.it. Carlos Augusto al momento è in scadenza nel giugno 2028 e percepisce un ingaggio superiore ai 2,5 milioni netti (bonus compresi) a stagione.