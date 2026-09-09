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Raffaele Palladino nel mirino del Trabzonspor: proposta la panchina

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Raffaele Palladino è un nuovo nome per la panchina del Trabzonspor con l’allenatore italiano che fa parte di una lista di nomi valutati dalla squadra turca per il ruolo di primo allenatore.

Raffaele Palladino
Palladino nel mirino del Trabzonspor (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo l’esonero di Tekke il Trabzonspor è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare Salah e compagni verso una pronta risalita in classifica e competere con le altre big per il titolo.

Il nome dell’ex allenatore di Atalanta e Fiorentina è stato inserito nella short list della dirigenza del club che aveva provato a sondare anche l’ipotesi Conte per guidare il club. Palladino, al momento senza panchina, starebbe attendendo una chiamata dando priorità a Serie A e Premier League per il suo futuro.

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