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Champions League, ko Napoli e valanga PSG: i risultati della serata

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Si è conclusa la seconda serata del primo turno di Champions League con gol e spettacolo come spesso accade in occasione della massima competizione continentale per club.

Champions League
Champions League, i risultati – calciomercato.it

Il Napoli perde in casa contro l’Arsenal per 0-1, mentre il PSG campione d’Europa vince a valanga sullo Slovan Bratislava, trascinato da Dembelé e Ferran Torres. Nel tardo pomeriggio vittoria del Barcellona, mentre lo Sporting rimonta il Galatasaray. Successo del Liverpool contro l’Atletico Madrid.

BARCELLONA-FEYENOORD 5-1
STOCCARDA-VIKING 3-1
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 2-1
NAPOLI-ARSENAL 0-1
PSG-SLOVAN BRATISLAVA 6-1
SPORTING-GALATASARAY 3-1

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

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Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

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