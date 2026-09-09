Champions League, ko Napoli e valanga PSG: i risultati della serata

Si è conclusa la seconda serata del primo turno di Champions League con gol e spettacolo come spesso accade in occasione della massima competizione continentale per club.
Il Napoli perde in casa contro l’Arsenal per 0-1, mentre il PSG campione d’Europa vince a valanga sullo Slovan Bratislava, trascinato da Dembelé e Ferran Torres. Nel tardo pomeriggio vittoria del Barcellona, mentre lo Sporting rimonta il Galatasaray. Successo del Liverpool contro l’Atletico Madrid.
BARCELLONA-FEYENOORD 5-1
STOCCARDA-VIKING 3-1
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 2-1
NAPOLI-ARSENAL 0-1
PSG-SLOVAN BRATISLAVA 6-1
SPORTING-GALATASARAY 3-1
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