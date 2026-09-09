Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Mancini vuole fare in fretta: tre nomi sulla lista da convocare subito

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Roberto Mancini sta lavorando alle convocazioni in vista dei prossimi impegni dell’Italia in Nations League che vedranno gli azzurri affrontare due volte la Turchia e una il Belgio e la Francia.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Si torna subito a fare sul serio per quello che riguarda le nazionali con il CT che sta lavorando a diversi nomi in vista delle prossime convocazioni con tre calciatori giovani pronti ad essere convocati prima che un’altra nazionale li possa chiamare.

Alessandro Romano, classe 2006, è finito nel mirino di Mancini che lo vuole convocare prima che la Svizzera si faccia avanti per il talento del Cagliari. Un altro nome che piace è quello di Samuele Inacio che potrebbe essere chiamato dal Brasile di Ancelotti. Sarà convocato anche Tresoldi, stella dell’under 21 tedesca e che avrebbe già dato l’ok ad accettare la chiamata in nazionale.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 280 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3643

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU