Mancini vuole fare in fretta: tre nomi sulla lista da convocare subito

Roberto Mancini sta lavorando alle convocazioni in vista dei prossimi impegni dell’Italia in Nations League che vedranno gli azzurri affrontare due volte la Turchia e una il Belgio e la Francia.

Si torna subito a fare sul serio per quello che riguarda le nazionali con il CT che sta lavorando a diversi nomi in vista delle prossime convocazioni con tre calciatori giovani pronti ad essere convocati prima che un’altra nazionale li possa chiamare.

Alessandro Romano, classe 2006, è finito nel mirino di Mancini che lo vuole convocare prima che la Svizzera si faccia avanti per il talento del Cagliari. Un altro nome che piace è quello di Samuele Inacio che potrebbe essere chiamato dal Brasile di Ancelotti. Sarà convocato anche Tresoldi, stella dell’under 21 tedesca e che avrebbe già dato l’ok ad accettare la chiamata in nazionale.