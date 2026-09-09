Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, aggiornamenti su Dimarco e Spence: quando tornano in campo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Nerazzurri pronti a rituffarsi in campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. 

Inter-Napoli, conferenza Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Grande delusione in casa Inter dopo il ko sul campo del Real Madrid all’esordio in Champions League. I nerazzurri sfornano una grande prestazione e soltanto un super Courtois permette alla banda di Mourinho di conquistare alla fine l’intera posta in palio (2-1).

In casa nerazzurra sono ora da monitorare le condizioni fisiche di Federico Dimarco e dell’ultimo arrivato Djed Spence. L’esterno della Nazionale italiana – secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – dovrebbe saltare anche il prossimo impegno di campionato contro l’Udinese per poi tornare a disposizione di Chivu nella super sfida contro la Roma, in programma il prossimo 19 settembre. Stesso discorso per Spence che non è ancora stato convocato da Chivu in questo inizio di stagione e che spera di esordire proprio contro i giallorossi di Gasperini all’Olimpico. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 275 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3632

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 9%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU