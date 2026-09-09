Inter, aggiornamenti su Dimarco e Spence: quando tornano in campo

Nerazzurri pronti a rituffarsi in campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

Grande delusione in casa Inter dopo il ko sul campo del Real Madrid all’esordio in Champions League. I nerazzurri sfornano una grande prestazione e soltanto un super Courtois permette alla banda di Mourinho di conquistare alla fine l’intera posta in palio (2-1).

In casa nerazzurra sono ora da monitorare le condizioni fisiche di Federico Dimarco e dell’ultimo arrivato Djed Spence. L’esterno della Nazionale italiana – secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – dovrebbe saltare anche il prossimo impegno di campionato contro l’Udinese per poi tornare a disposizione di Chivu nella super sfida contro la Roma, in programma il prossimo 19 settembre. Stesso discorso per Spence che non è ancora stato convocato da Chivu in questo inizio di stagione e che spera di esordire proprio contro i giallorossi di Gasperini all’Olimpico.