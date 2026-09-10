Napoli, Allegri è già in bilico: spunta il nome del sostituto

Gli azzurri rimediano la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League, ecco cosa sta succedendo.
Momento delicatissimo per il Napoli, che si arrende in casa all’Arsenal di Arteta all’esordio in Champions League rimediando così il terzo ko consecutivo dopo i due in campionato contro Como e Inter. Gli azzurri disputato tutto sommato una buona gara davanti ai propri tifosi, ma la posizione di Max Allegri comincia ad essere in bilico.
Secondo quanto riferito dal noto giornalista Giovanni Scotto a ‘Radio Radio’, il patron Aurelio De Laurentiis non sarebbe per nulla soddisfatto di questo inizio di stagione e ci sarebbe da registrare il malcontento anche da parte di gran parte dei tifosi.
Domenica il Napoli affronterà il Bologna ed è chiamato a invertire immediatamente la rotta, ma intanto sulla partenopea aleggerebbe già il nome di Raffaele Palladino.
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