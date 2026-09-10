Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Napoli, Allegri è già in bilico: spunta il nome del sostituto

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Gli azzurri rimediano la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League, ecco cosa sta succedendo. 

Momento delicatissimo per il Napoli, che si arrende in casa all’Arsenal di Arteta all’esordio in Champions League rimediando così il terzo ko consecutivo dopo i due in campionato contro Como e Inter. Gli azzurri disputato tutto sommato una buona gara davanti ai propri tifosi, ma la posizione di Max Allegri comincia ad essere in bilico.

Raffaele Palladino
Palladino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Giovanni Scotto a ‘Radio Radio’, il patron Aurelio De Laurentiis non sarebbe per nulla soddisfatto di questo inizio di stagione e ci sarebbe da registrare il malcontento anche da parte di gran parte dei tifosi.

Domenica il Napoli affronterà il Bologna ed è chiamato a invertire immediatamente la rotta, ma intanto sulla partenopea aleggerebbe già il nome di Raffaele Palladino.

 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 287 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
3656

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU