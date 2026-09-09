Juve, si avvicina la firma di Kalulu: tutti i dettagli

La società bianconera è sempre al lavoro per pianificare il futuro, ecco cosa sta succedendo a Torino in queste ore.

Contro il Milan non ha disputato una delle suo migliori gare da quando è a Torino, ma Pierre Kalulu è sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti e adesso la Juventus è al lavoro per blindare l’ex calciatore del Milan.

In estate il 26enne nato a Lione è stato accostato con insistenza ad alcuni club di Premier League tra cui il Manchester United, ma l’amministratore delegato Carnevali non ha alcuna intenzione di privarsene e lavora al rinnovo di Kalulu: per il francese è pronto un nuovo contratto fino al 30 giugno 2030, un anno in più quindi rispetto all’attuale scadenza fissata per il 2029.

La Juve del futuro ripartirà da Kalulu, che ormai è diventato un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico di Spalletti.