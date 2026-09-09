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Nazionale, Mancini pronto a convocare Cisse: le ultime

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Aggiornamenti importanti in casa azzurra in vista dei prossimi impegni di Nations League. 

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

L’Italia del nuovo ct Roberto Mancini è pronta a tornare in campo nei quattro impegni di Nations League in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Gli azzurri affronteranno il Belgio allo stadio Olimpico di Roma, poi faranno visita alla Turchia, successivamente giocheranno sul campo della Francia prima di affrontare di nuovo la Turchia in casa il 5 ottobre.

Si preannunciano grandissime novità in casa Italia, con Mancini che è pronto a valorizzare quelli che sono i giovani più promettenti del panorama calcistico nazionale. Tra questi occhio soprattutto a Alphadjo Cisse, centrocampista del Milan classe 2006 che ha messo a segno una splendida rete sul campo della Juventus nel corso dell’ultima giornata di campionato. Per lui è in arrivo la prima chiamata in azzurro.

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