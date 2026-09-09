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L’Avellino sogna il colpo James Rodriguez, dettagli e cifre dell’affare

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Clamoroso affare in Serie B, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultimissime ore. 

L’Avellino fa sul serio per James Rodriguez. Arrivano nuove conferme in merito alla folle trattativa che vede protagonista la società irpina, pronta a tesserare il classe ’91 colombiano, attualmente svincolato. L’ex Bayern Monaco e Real Madrid avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Campania e sono attese novità a breve.

James Rodriguez esulta
James Rodriguez – Calciomercato.it

L’Avellino offrirebbe al calciatore originario di Cucuta un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A, con ingaggio da circa 2 milioni di euro bonus compresi. Una cifra monstre per un club di Serie B che, però, sogna in grande e che continua a lavorare a quello che sarebbe un clamoroso colpo di mercato.

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