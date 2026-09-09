Fenerbahce-Roma, le ultimissime: chi gioca tra Mora e Soulé

La delicata trasferta in Turchia avrà inizio alle ore 18:45, ecco le ultime di formazione.
Dopo i tre successi di fila nelle prime tre giornate di campionato, la Roma fa il suo esordio in Champions League sul campo del Fenerbahce. I giallorossi sono in grande forma e anche contro l’Atalanta hanno disputato una super gara, ma la trasferta in Turchia nasconde diverse insidie.
Gian Piero Gasperini si affida ancora una volta all’ormai collaudato 3-4-2-1 e preferisce Molina a Lulli sulla fascia destra del centrocampo. Soulé si prende una maglia da titolare dopo la rete decisiva messa a segno contro l’Atalanta e viene preferito a Rodrigo Mora per agire insieme a Dybala alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni:
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen
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