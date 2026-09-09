Juventus, emergenza infinita per Spalletti: attaccante KO e 9 giocatori fuori

Nuovo infortunio per la Juve e Spalletti: inizio di stagione sfortunato per la squadra bianconera. Gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

Emergenza totale per la Juventus in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League prima della sosta per le nazionali.

Spalletti deve far fronte al grave infortunio al ginocchio di Locatelli, con il capitano costretto all’intervento chirurgico (al pari di Yildiz e Thuram) e che resterà per diversi mesi ai box. Nelle ultime ore alla Continassa si è aggiunto anche il problema riscontrato da Jeremie Boga, uscito acciaccato sempre nell’ultima sfida contro il Milan.

L’attaccante ivoriano era entrato nella ripresa del big match di campionato e per lui si teme uno stiramento muscolare alla coscia.

Juventus, la lunga lista degli infortunati: si ferma anche Boga

Boga si sottoporrà a nuovi accertamenti nelle prossime ore per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

L’ex Atalanta e Sassuolo rischia uno stop di circa un mese e quindi un rientro in campo direttamente a ottobre dopo la prima sosta per le nazionali. L’emergenza continua per Spalletti in vista dei prossimi impegni e per la partita in casa del Sassuolo dovrà rinunciare sicuramente a Locatelli, Thuram, Yildiz, Ekhator e Cabal oltre a Boga.

Il tecnico bianconero per la sfida di domenica sera al ‘Mapei Stadium’ spera invece di recuperare Cambiaso, McKennie e il nuovo acquisto Sarr, tutti e tre assenti contro il Milan.