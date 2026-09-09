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Infortunio Gila, aggiornamenti importanti in casa Milan

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Il difensore spagnolo si era visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del match contro la Juventus.

Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juve, in casa Milan continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle ore 18.00.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

A tenere Amorim e i tifosi rossoneri col fiato sospeso è Mario Gila, che proprio contro la Juve si era visto costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidio al tendine rotuleo, avvertito nel corso della seconda frazione di gioco.

Il centrale spagnolo – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – si sarebbe però allenato nella giornata di ieri con il resto dei compagni di squadra e quasi sicuramente guiderà la retroguardia del Milan contro la sua ex squadra.

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