Napoli-Arsenal, Allegri ha deciso: va di nuovo in panchina

Gli azzurri ospitano i campioni d’Inghilterra nella prima giornata di Champions League, le ultime.

Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Arsenal, in programma questa sera alle ore 21,00 e valida per la prima giornata di Champions League. Gli azzurri vogliono rialzare la testa dopo il ko contro l’Inter e sfruttare il fattore campo, ma la squadra di Arteta è in formissima e in estate si è rinforzata con diversi innesti di qualità.

Allegri perde Anguissa ma conferma il 4-3-3: al posto del centrocampista camerunese ci sarà quasi sicuramente Gilmour e non Vergara, destinato di nuovo alla panchina. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. All. Arteta