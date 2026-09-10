Spalletti sempre nei guai: triplo rebus per Sassuolo-Juve

Emergenza infinita per la Juventus: 6 assenze sicure al ‘Mapei Stadium’ e 3 dubbi per il tecnico bianconero

Continuano i guai per Luciano Spalletti in vista della prossima trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica sera al ‘Mapei Stadium’.

Ieri è arrivata l’ufficialità dell’intervento chirurgico al ginocchio per Locatelli, operato a Lione per la sutura del menisco esterno e che dovrà restare ai box per diverso tempo. Il capitano rientrerà solo nel 2027 e rischia uno stop di 5-6 mesi.

Martedì inoltre è arrivato anche il comunicato sull’infortunio muscolare di Boga: lesione al bicipite femorale per l’attaccante ivoriano e stop di circa 6 settimane.

Emergenza Juventus: Cambiaso, McKennie e Sarr restano in dubbio

Le difficoltà continuano per la Juve e Spalletti, con il tecnico che contro il Sassuolo non avrà quindi a disposizione sia Locatelli che Boga, ai quali si aggiungono i lungodegenti Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal.

Restano invece in dubbio per la trasferta del ‘Mapei Stadium’ Cambiaso (problema alla caviglia), McKennie (guaio muscolare) e il nuovo acquisto Sarr (indietro di condizione). Come raccolto da Calciomercato.it, tutti e tre anche questa mattina hanno proseguito nel lavoro differenziato nella seduta della Continassa.

Per loro saranno decisivi i prossimi allenamenti, con Spalletti che incrocia le dita per averli a disposizione domenica sera e attenuare un po’ l’emergenza infortuni di questa prima parte di stagione.